ファミリーマートは26年度（2月期）、創立45周年を機に「いちばんチャレンジ」を掲げ、成長戦略を加速させる。生活者一人ひとりに「いちばん」と選ばれる存在を目指し、同社史上最大規模のプロジェクトと位置付ける。その中核となるのが、デジタルと店舗を融合した「メディアコマース」の本格展開だ。ファミペイや店内サイネージ、売場、販促を連動させ、来店誘引から購買までを一体で設計。広告と商品販売の相乗効果で収益最