北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したと供述している動物園職員は2026年4月30日逮捕され、同日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ、日テレ系）は、この男性職員への取り調べ状況を伝え、その動機を専門家に聞いた。「被害者の存在そのものを消したいという支配欲求」北海道警旭川東署は30日に旭山動物園職員、鈴木達也容疑者（33）を死体損壊容疑で逮捕した。発表によると、妻の遺体を焼却炉で燃やしたことを認