パークでたっぷり遊んだあとは、その余韻をホテルでも楽しんでみませんか？東京ディズニーシー®のアニバーサリーイベント、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®では、25周年ならではの館内装飾や限定アイテム、レストランメニューなど、特別な演出が用意されています。今回は、東京ディズニーシーと同じく今年で25周年を迎える東京ディズニーシ