＜NTTドコモビジネスレディス初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞「パターが全部入ったので、すげえって感じでした」。岡山絵里は、まるで他人事のように怒涛の8連続バーディを振り返った。9バーディ・ボギーなしで圧巻の「63」は、2017年「中京テレビ・ブリヂストンレディス」初日に並ぶ自己ベストタイのスコア。そして昨年7月の海外メジャー「AIG女子オープン」以来となる首位発進を決めた。【写真