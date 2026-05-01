高市総理大臣は、ベトナムとオーストラリアを訪問するため、1日午後、羽田空港を出発します。岡安夏希記者：高市総理は、緊迫する中東情勢や、覇権的な動きを強める中国を念頭に、安全保障や経済などで両国との連携を強化したい考えです。最初の訪問国ベトナムで、高市総理は、最高指導者のトー・ラム共産党書記長やレ・ミン・フン首相らと会談し、エネルギーや重要鉱物、半導体などの分野での協力を確認します。また、安倍元総理