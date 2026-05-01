秋田朝日放送 クマによる人身被害を防ごうと、秋田県はきょう５月１日から「春のクマ事故防止キャンペーン」に取り組みます。 秋田県内では例年春にクマによる人身被害が発生し、特に山菜採りシーズンに多く起きています。県の情報マップ「クマダス」によりますと、先月＝４月の１カ月間に県内で目撃されたクマの情報は３８９件で、去年の４倍以上となっています。 相次ぐクマの目撃を受け県内全域にツキノ