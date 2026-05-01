静岡大学が開発した超小型衛星「STARS-X」を搭載したH3ロケットが、6月10日に打ち上げられることが決まりました。4月30日に開かれた静岡大学の会見によりますと、超小型衛星STARS-Xは50センチ四方で重さは60キロ。静大の衛星打ち上げはこれで6機目で、その中では最大です。衛星は宇宙空間で分離し、テザーと呼ばれるロープを1キロメートルのばして、その間をロボットが移動する実験や、ダミーのごみを放出