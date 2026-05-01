モータースポーツの最高峰、F1が再開する。中東情勢の影響から2大会が中止となっていたが、今週はマイアミグランプリが行われる。3月に行われた第3戦の日本グランプリには31万5000人の観客が詰めかけた。その後バーレーンとサウジアラビアで2大会を行う予定だったが、中東情勢の影響から中止となっていた。今回、約1カ月ぶりにサーキットにF1が戻ってくる。舞台はアメリカ、海沿いの市街地を駆け抜けるマイアミグランプリだ。決勝