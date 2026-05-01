テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１日、大型連休に入ってまだ予定を立てていない視聴者へガソリン代も高い中、電車に乗って絶景やグルメを堪能する旅行を特集した。スタジオには鉄道が大好きなお笑いコンビ「ダーリンハニー」吉川正洋が生出演しマニアックな楽しみ方を教えた。オリジナルの制服を着て登場した吉川は、５月に車窓から蜃気楼（しんきろう）が見られる可能性のある「富山地方