30日夜、由利本荘市西目町で住宅1棟と車庫の一部を焼く火事がありました。火元の2人がのどの痛みを訴えて病院に運ばれています。由利本荘警察署の調べによりますと30日午後8時10分ごろ、由利本荘市西目町沼田字新道下の76歳の男性の住宅から出火しました。火元の男性が反射式ストーブから火が出ているのを発見し、自力で消火しようとしましたが手に負えず、家族が消防に通報しました。火は約2時間半後に消し止められましたが