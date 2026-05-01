アメリカのトランプ大統領は国賓としてアメリカを訪問したイギリスのチャールズ国王夫妻への敬意として、輸入するウイスキーへの関税と規制の撤廃を表明しました。トランプ大統領は4月30日、自身のSNSで、輸入するウイスキーへの関税と規制を撤廃すると表明しました。スコッチウイスキーで知られるイギリスから、国賓としてアメリカを訪問したチャールズ国王夫妻への敬意をはじめ、「スコットランドとケンタッキー州の間でのウイス