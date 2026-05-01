飛ばしたいけど曲げたくない。そのためには何を意識すれば良いのでしょうか？2025年にツアー初優勝を飾った大岩龍一プロが、狙ったところに飛ばす極意をレッスンします！ スイング作りはショートアイアンではじめよう 大岩流ショートスイング ドライバーは、遠くに飛ばしても曲げては意味がありません。毎回「曲げずに飛ばす」ことがコース攻略の最重要ポイントであり、ミ}