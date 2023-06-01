2022年の新潟県北豪雨で被災し、一部区間で運休が続くJR米坂線。その復旧のあり方についてJRや沿線自治体が協議する検討会議が4月30日、去年8月以来、8カ月ぶりに開かれました。この中で県はJR単体の復旧を求めつつ、ほかの案についても深く検討する意向を示しました。 2022年8月に県北部を襲った記録的な豪雨で被災した米坂線は、現在も一部の区間で運休が続いています。 これまでJRは復旧をめぐり、『JR単独での運営』『自治