指原莉乃さん（33）がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVEの佐々木舞香さん（26）と俳優の堺雅人さん（52）が出演するファストフード店の新TVCMが公開。気分転換やモチベーションを上げるためにやっていることを明かしました。明日から5月が始まり、新生活や環境の変化に慣れない人も出てくるという季節にちなみ、“気分転換やモチベーションを上げるためにやっていること”を聞かれた佐々木さんは「私はカラオケ行ったりと