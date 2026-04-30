「西武２−３日本ハム」（３０日、ベルーナドーム）日本ハムが延長戦の死闘を制した。２−２の十一回、２四球にボークも絡んで１死一、三塁の好機。野村が左前へ勝ち越しタイムリーを放った。打線は西武先発・隅田の前に苦戦していたが、２点を追う八回、先頭の水野が右越え三塁打で出塁。代打田宮の左前打で１点をかえした。さらに１死満塁とすると、２番手・甲斐野から郡司が中犠飛を放ち同点に追いついた。延長十回１死