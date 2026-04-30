韓国の男性13人組「SEVENTEEN」のDK（29）とSEUNGKWAN（28）によるユニット「D×S（ディーケーアンドスングァン）」が29、30の両日、幕張メッセで日本初の単独公演を開催した。2日間で計4万人のCARAT（カラット、ファンの総称）を前に、グループを支える2人の歌声を届けた。30日の公演ではドレスコードの青を取り入れたCARATが待ちわびる中、淡い青で照らされたステージに姿を見せた2人。ユニット初ミニアルバム「Serenade」の