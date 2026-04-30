文化庁がちばてつやさんから借り受け、保管する原画（（C）ちばてつや）文化庁は30日、名作「あしたのジョー」で知られる漫画家ちばてつやさんから提供を受けた原画など計7万点超の資料を借り受け、保管を開始したと発表した。日本が世界に誇る漫画やアニメの資料保存・活用拠点として国が整備する「メディア芸術ナショナルセンター」（仮称）構想の一環。今後この資料を基に、適切な保存環境やデジタル化の在り方に関する調査研