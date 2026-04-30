４度目のがん治療中の女優・古村比呂（６０）が３０日、ブログを更新。３カ月ぶりに「３６回目」の抗がん剤治療を受けたことを明かした。当初は３月に予定されていたが、膀胱炎で処方された抗生剤の薬アレルギーで蕁麻疹（じんましん）が全身に出ている影響などで、治療を延期していた。３０日付ブログでは「今日は２月５日以来約三ヶ月ぶりにキイトルーダ３６回目抗がん剤治療を受けました」と報告。「２．３．４月は体調が