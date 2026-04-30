ＪＲＡ海外馬券発売対象の米３冠初戦、第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１は現地時間２日（日本時間５月３日朝７時５７分発走）、チャーチルダウンズ競馬場で行われる。海外競馬に精通するフリーライターの土屋真光氏が、フロリダダービー３着のチーフワラビーを送り込むウィリアム・モット調教師（７２）をインタビュー。米年度代表馬に輝いた昨年の覇者ソヴリンティに続く連覇が懸かる名伯楽の思惑は？―今年のチーフワ