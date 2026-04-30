Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から手軽に街歩きを楽しめる散歩本を厳選してご紹介。大型連休、近場で遊びたい方や健康的に充実させたい方におすすめ！散歩を通して街の新たな一面に触れてみてはいかが？この記事で紹介した本を読む■散歩の達人 歩きたい人のための 東京散歩地図価格：1,056円散歩の達人 歩き