春バラシーズンが始まったあやせローズガーデン＝３０日、綾瀬市深谷上「あやせローズガーデン」（綾瀬市深谷上）で春バラのシーズンが始まった。バラを主体に５月下旬まで、来園者から「天国のよう」と歓声が上がる眺望が楽しめる。入園無料。ローズガーデンは昨年５月１日、市内初の観光施設としてオープン。今年４月１２日に早くも累計来園者１５万人を達成した。ピンクの大輪が特徴の市オリジナル品種「ル・デパール・ド・