ぶいすぽっ！からの発表です。【映像】ぶいすぽっ！のHPからのお知らせ「所属タレント『小森めと』に関するご報告このたび、所属タレント『小森めと』につきまして、契約内容に一部抵触する行為が発覚いたしました。当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より2ヶ月の活動休止処分といたします。詳細は契約条項にあたる内容となりますので公開を差し控えさせていただきま