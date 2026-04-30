東京モーターサイクルショー2026における、スズキブースの様子。 スズキブースを彩った最新モデルたち AOSHIMAの完成品モデルシリーズ「スカイネット」のパッケージを模して設置された、KATANA（1/1スケール）のフォトスポット。 東京モーターサイクルショー2026のスズキブースでは、青島文化教材社の協力により設置された「スカイネット」1/1スケ&