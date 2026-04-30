３０日に放送されたテレビ朝日系「徹子の部屋」では、アーティストのちゃんみなが出演。ド派手なライブパフォーマンスの映像に黒柳徹子も感嘆の声を上げた。ド派手衣装のイメージがあるちゃんみなだが、この日は一転、上品な和装姿。桜柄の淡いピンクの着物に黒柳も「素敵！」と大喜びだ。ちゃんみなは、黒柳にあいさつに行った時に「ハレンチ」を歌っていたことに感激。「衝撃を受けた。作曲して良かった」と言うと、黒柳は