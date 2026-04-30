高松市シティプロモーション動画「高松からうどんが消えた」より 高松市広聴広報・シティプロモーション課が制作した市のプロモーション動画「高松からうどんが消えた」が第8回日本国際観光映像祭で「優秀賞」を受賞しました。 第8回日本国際観光映像祭は、2026年3月に滋賀県で開かれたものです。日本部門には全国から174本の応募があり、観光映像としての完成度のみならず、地域へのまなざし、独自性