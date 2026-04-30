大相撲の幕内・玉鷲（片男波）が３０日、東京・江東区の高田川部屋へ出稽古した。関取衆による申し合い稽古では、計１２番取って９勝３敗。力強く相手を押し出す場面もあったが「自分としてはあまり内容は良くなかった。まわしを２回取ったりもあったので、そこはあまりよろしくなかった。番数をみんなと同じくらい取れたことは良かった」と振り返った。玉鷲は「変形性腰椎症、腰部神経根症」の診断書を提出して春巡業を途中休