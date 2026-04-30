ラッパー・ちゃんみな（27）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の両親について語った。日本人の父と韓国人の母を持つちゃんみなは、両国を行き来しながら育ち、3歳の時に日本に定住した。両親の人柄について聞かれると、母親を「めちゃくちゃ“お母さん”」と表現。典型的な母親像に当てはまるようで、小言が多いものの、現場に差し入れするなど「本当に優しくて、面倒見が良くて、愛