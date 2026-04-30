老後に安定した生活をするには、住まいにかかるコストを正確に把握しておくことが欠かせません。持ち家があれば老後は安心だと考える人もいれば、賃貸暮らしこそが合理的だと考える人もいるでしょう。 しかし、どちらを選んでも、それぞれに異なる支出があります。準備していた資金が住まいの維持や更新によって予想以上に目減りし、生活設計に影響を及ぼす可能性も否定できません。 今回は、持ち家と賃貸で発生する