玩具メーカーのタカラトミーグループは、ディズニー＆ピクサー最新作「トイ・ストーリー５」の劇場公開（７月３日）に先駆け、映画の関連商品を、６月２０日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、一部の映画館、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で順次発売する。タカラトミーグループでは、映画「トイ・ストーリー」第１作（１９９６年日本公開）から関連玩具を発売