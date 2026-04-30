Ｊｏｓｈｉｎ [東証Ｐ] が4月30日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の40億円→52億円(前の期は34.9億円)に30.0％上方修正し、増益率が14.6％増→49.0％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の19.9億円→31.9億円(前年同期は17.1億円)に60.1％増額し、増益率が16.5％増→86.5％増に拡大する計