結構な兵器が鹵獲されている北朝鮮の国営メディアである朝鮮中央通信は、2026年4月27日、金正恩総書記が出席し、「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の竣工式が行われたと報じました。【画像】レオ2やエイブラムス戦車が…これが、北朝鮮に鹵獲された兵器ですこの記念館は、ロシア軍の援軍としてクルスク方面でウクライナ軍との戦闘に参加した将兵たちを称える施設です。2025年4月26日は、ロシアがウクライナからクルスクの奪還