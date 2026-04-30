寿司チェーンのスシローは、ゴールデンウィーク期間にあわせて、「特ネタ中とろ」と「大盛りねぎまぐろ軍艦」を税込110円〜で販売する。期間は4月30日から5月10日まで。通常税込180円〜の「特ネタ中とろ」を税込110円に値下げするほか、「大盛りねぎまぐろ軍艦」も税込110円で提供する。〈特ネタ中とろ〉価格： 税込110円〜鮪の香りと旨み、とろける脂のバランスが特徴。〈大盛りねぎまぐろ軍艦〉価格：税込110円〜通常の「ねぎま