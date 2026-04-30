あなたは読めますか？突然ですが、「貶す」という漢字読めますか？相手を低く評価したり、悪く言ったりする際によく使われる言葉ですが、漢字で見ると「貶める（おとしめる）」と混同してしまい、読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「けなす」でした！貶すとは、わざと欠点を探し出して悪く言ったり、価値を低く見積もって不当に評価したりすることを意味します。似た意味の言葉に「そしる」があ