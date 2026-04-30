フジテレビ系「ノンストップ！」が３０日放送され、世界的な名優の登場にスタジオが沸き立った。番組中盤で、生野陽子アナウンサーが「ではここで、世界の名優ジャン・レノさんが間もなくスタジオに登場ということなんですが…」と紹介し、スタッフが花道をつくる中、映画「グラン・ブルー」「レオン」などで知られるフランスの名優ジャン・レノがスタジオに姿を見せた。ジャン・レノが「オハヨウゴザイマス」と日本語であい