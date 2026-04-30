元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）の所属事務所「Mama&Son」が30日、公式X（旧ツイッター）を更新。高橋が体調不良のため番組を欠席することを発表した。「本日、東海テレビ『スイッチ！』に出演予定でした高橋みなみですが、体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました」と発表。「現在は医療機関で診察を受け、安静にしております」と伝え、「ご心配をおかけし申し訳ありません」と謝罪した。