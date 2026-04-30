宿泊施設「三陸花ホテルはまぎく」のフロントに設置された案内。大型連休中の予約キャンセルが相次いだ＝30日午前、岩手県大槌町岩手県大槌町の町内は30日、大規模な山林火災による避難指示の大半が29日に解除されてから一夜明け、日常活動がほぼ再開した。解除された地域では、運行を見合わせていた町内のバスが再開し、ごみ収集も元通り実施された。火災は住宅などへの延焼の恐れがなくなったが、鎮圧には至っていない。消防