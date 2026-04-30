ロッテの八木彬が29日の楽天戦、1球勝利を挙げた。八木は3−2の5回一死二、三塁の場面で、先発・西野勇士の後を受けて登板。伊藤裕季也を初球のインコースツーシームで三併に打ち取り、ピンチを脱した。その裏、マリーンズは2点を追加すると、6回からは澤田圭佑、ロング、鈴木昭汰、横山陸人のリレーで逃げ切り、八木は1球で勝利投手になった。勝利投手になった八木は「あの場面でほんとにダブルプレーが取れてほんま良かっ