お盆の帰省時、地元のスーパーで10年以上ぶりに、同級生と再会した筆者。近況報告や噂話もそこそこに、その同級生A美が突然、話の流れを思いもよらない方向に……！？ 友人との再会、懐かしくもあり、嬉しくもあり……ですが