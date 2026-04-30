▼茨城県（水戸地方気象台・３０日５時）【北部】くもり【南部】くもり後一時雨▼栃木県（宇都宮地方気象台・３０日５時）【南部】くもり【北部】くもり▼群馬県（前橋地方気象台・３０日５時）【南部】くもり時々雨【北部】くもり▼埼玉県（熊谷地方気象台・３０日５時）【北部】くもり後一時雨【南部】くもり後一時雨【秩父地方】くもり時々雨▼千葉県（銚子地方気象台・３０日５時）【北西部】くもり後一時雨【北東部】くもり後