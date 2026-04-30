アマノ企業CM『AMANOのうた』篇キービジュアル タレントの「あの」が出演するアマノ株式会社（以下アマノ）新CM「AMANOのうた」篇が、5月1日より地上波テレビ、公式YouTubeで放映を開始する。【写真】「あの」が出演、アマノ企業CM『AMANOのうた』篇場面カット＆メイキング思わず口ずさみたくなる“替え歌”を軸に展開する本CMは、「時間と空気の会社」という企業メッセージを、音楽とシンプルな映像表現で印象的に