「あのちゃん」こと、タレント・あの（年齢非公表）が出演するアマノの新ＣＭ「ＡＭＡＮＯのうた」篇が、５月１日から全国放映される。ＣＭシリーズ出演３年目にして、初の“歌唱”に挑戦。「これまでとは違ったイメージの僕を届けられると思う」と、新たな一面を披露している。今回のＣＭは、空や風を感じさせる開放的なロケーションで撮影された。あのが手にする小さな旗が、シーンが進むにつれて大きく変化していく演出で「