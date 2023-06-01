新生活や新学期が始まり、心身ともにお疲れ気味の春。そんなときは、動物性と植物性、両方のたんぱく質をバランス良く含んだ食事で、疲労回復＆免疫力アップを目指しましょう。柔らかくて甘い春キャベツのしんまで味わう、ボリューム満点のおかず。蒸し焼きで簡単に作れるのもうれしいポイントです！『厚揚げと春キャベツの卵炒め』のレシピ材料（2人分）厚揚げ……1と1/2枚（約300g）溶き卵……3個分春キャベツの葉……5枚（約250