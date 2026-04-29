ゲストに嵐の二宮和也（42）を迎えたTBS「6SixTONES」（後8・54）が29日に放送され、嵐とSixTONESとの“共通点”が導き出される場面があった。実はあまり関係性のない7人が仲良くなるためにさまざまな企画に挑戦。二宮が運転する車の中でトークを展開。グループの印象について「怖い」と語り、「だいたい6周年祝ってるグループっていないよ。だいたい5、10、15、20年」と指摘した。これに対して、助手席に座っていたジェシー