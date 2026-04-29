春となり、これから夏を迎えます。季節が変わると、新しい髪色を楽しみたくなるもの。2026年春夏のヘアカラーは、ファッションやメイクの軽やかさに合わせて“透明感”がキーワードになっています。ヘアサロン「GARDEN」のアートディレクターで美容師の津田恵さんによると、「透け感があって肌色を明るく見せてくれる色がトレンド」と話します。そこで、津田さんに、この春夏、おすすめのヘアカラーと、ブルべ・イエベ別に似合う