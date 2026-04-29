画像提供：秋田港有効利活用協会 ２９日午前、秋田港の北防波堤でクマが目撃され、釣り客が避難しました。けがをした人はいません。 秋田港にあるパイプラインの上を歩くクマ。２９日午前１０時１５分ごろに秋田港北防波堤で撮影された画像です。 秋田港有効利活用協会や警察によりますと２９日午前１０時ごろから１１時ごろにかけて北防波堤近くのパイプラインの上に体長およそ１メートルのクマ１頭がいるのを釣