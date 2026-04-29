【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は２９日、米ＳＮＳ大手メタに対し、同社が運営するフェイスブック（ＦＢ）やインスタグラムでの未成年者の年齢確認が不十分だとして、デジタルサービス法（ＤＳＡ）違反にあたるとの暫定的な見解を示した。欧州委によると、ＦＢやインスタは利用規約で１３歳未満は利用できないと定めているが、利用登録時に虚偽の生年月日を入力でき、自己申告の年齢を検証