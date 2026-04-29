サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」でモンテディオ山形は29日、アウェーで秋田と対戦し、2対0で敗れました。前節まで4位のモンテディオ。3位の秋田とのダービーマッチ、負けられない“奥羽本戦”にアウェーで挑みます。開始直後から攻める秋田。モンテディオも負けていません。実況「ここは氣田が運ぶ」解説「いい奪い方してスピードありますしドリブルがうまいんで」さらに、