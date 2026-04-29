突然ですが、にんにくの調理って地味にストレスじゃないですか？薄皮がうまくむけなくてイライラするし、指にしっかりと残るあのニオイ。使いたいのに、ちょっとだけ気合いがいる食材……そんな存在でした。そんなときに見つけたのが、コロコロ転がすだけでにんにくの皮がむけるアイテム。これ、想像以上に革命でした。※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。【見た目はまさかの“ト