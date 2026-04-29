【革命】にんにく触りたくない民へ。“ころころするだけ”で皮むけるやつが快適すぎた



突然ですが、にんにくの調理って地味にストレスじゃないですか？ 薄皮がうまくむけなくてイライラするし、指にしっかりと残るあのニオイ。

使いたいのに、ちょっとだけ気合いがいる食材……そんな存在でした。そんなときに見つけたのが、コロコロ転がすだけでにんにくの皮がむけるアイテム。

これ、想像以上に革命でした。

※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。

【見た目はまさかの“トイレットペーパーの芯”】

見た目はシリコン製の筒状で、正直トイレットペーパーの芯みたいなビジュアル。教えてもらわなければ、にんにくの皮むき器だとはまず気づきません。

価格は楽天で2個セットで698円でした。 丸洗いOKで、分解の必要もなし。こういう使うまでのハードルが低い設計、地味にありがたいんですよね。

【使い方は“入れてころころ”だけ】

使い方はとにかくシンプル。 にんにくの上下を切り落としてから

あとは、中に入れて手でコロコロ転がすだけ。

内側に縦の凹凸がついていて、どうやらここがポイントっぽいです。

【実際にやってみた → 5ストロークで変化あり】

試しに5回くらい転がしてみます。

そして、中をのぞいてみると……にんにく本体がぽろんと出てきました。

え、もうむけてる。

しかも、ほぼ触らないので指にニオイがつかない。なにこれ、ストレス０どころかちょっと楽しい作業になってる〜！

【「何これすごい」で終わらない、続く便利でした】

こういう便利グッズって、「何これすごい」で終わるものも多いけど、これはちゃんと続く便利。

にんにくって、本当はもっと気軽に使いたい食材だったんだと思う。 でも皮むきのめんどくささが、その一歩を止めていたようでした。5ストロークくらい転がしてみてこれがあれば、そのハードルは一気に下がります。

にんにく好きだけど触りたくない民はぜひゲットしてみて！

参考リンク：楽天市場

執筆・撮影：黒猫葵

Photo：(c)Pouch

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