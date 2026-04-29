元プリンセスプリンセスの渡辺敦子（61）、富田京子（60）が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催された、SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」に出演した。恒例のプリプリコーナーで登場。演奏前、ステージで寺田恵子（62）とのトークを展開。寺田の「みんな本物だよ！見ておきな！」の呼びかけに会場は歓声でこたえた。ドラムの富田は「ボーカルって照明がまぶしいんですね。普段ドラムなので…」とド